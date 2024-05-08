В парламенте Грузии понизили уровень безопасности до желтого

Обстановка в центре грузинской столицы обострилась после того, как на заседании парламента был принят в окончательном чтении закон об иноагентах. К акции протеста, начавшейся за несколько часов до принятия закона, присоединились лидеры оппозиции.

Утром 15 мая в здании парламента Грузии начал действовать желтый уровень безопасности. Об этом сообщили в аппарате парламента.

"В соответствии с приказом председателя парламента Грузии с 09:30 15 мая до дальнейшего уведомления во дворце парламента будет действовать желтый уровень безопасности – вход в здание парламента для посетителей будет ограничен"

– аппарат парламента

Там отметили, что во время проведения парламентских мероприятий в здании разрешат находиться максимум двум аккредитованным группам от каждого телевещателя.

Напомним, утром 14 мая в центре Тбилиси началась акция протеста против закона об иноагентах. Днем парламент республики принял этот скандальный закон в третьем чтении, после чего ситуация возле здания парламента обострилась. К акции протеста присоединились лидеры оппозиции. Силовики задержали 13 протестующих.