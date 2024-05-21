Вестник Кавказа

В парламенте Грузии анонсировали преодоление вето на закон об иноагентах

Шалва Папуашвили
© Фото: официальный сайт парламента Грузии
Грузинский президент 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, принятый парламентом в трех чтениях менее чем за месяц. В понедельник его преодоление одобрил юридический комитет парламента, а уже завтра это могут сделать члены парламента.

Парламент Грузии завтра обязательно преодолеет вето, которое президент Саломе Зурабишвили наложила на закон об иноагентах. Об этом в преддверии завтрашнего пленарного заседания заявил 27 мая председатель парламента республики.

"Сначала будут политические заявления. <...> Политические заявления длятся примерно 2-3 часа, после чего первым же вопросом мы обсудим вето. Рассмотрение произойдет по регламенту первого чтения, где будут вопросы, ответы, выступления. Я думаю, что процесс завершится завтра же"

– Шалва Папуашвили

Закон об иноагентах в Грузии

Власти республики отмечают, что этот закон обеспечит прозрачность деятельности НПО и СМИ, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Такие организации будут числиться в специальном реестре. Их обяжут раз в год подавать декларацию. Организации, нарушившие эти требования, будут облагаться штрафом.

Первая попытка принять этот резонансный закон была предпринята властями республики год назад, однако в итоге они были вынуждены отказаться от этой идеи из-за массовых митингов. В апреле текущего года грузинское руководство снова запустило процесс принятия этого закона. Документ был принят в трех чтениях менее чем за месяц, после чего на него наложила вето президент.

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