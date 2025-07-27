В Палестине готовятся к первому российско-арабскому саммиту

Власти Палестины видят в предстоящем российско-арабском саммите возможность поспособствовать процессу нормализации между ПНА и Израилем.

В Палестинской национальной администрации (ПНА) ведут подготовку к первому российско-арабскому саммиту, который пройдет в РФ в октябре. Власти Палестины высоко оценивают значение предстоящего мероприятия, акцентируя внимание на миротворческом потенциале события в контексте ситуации в Газе, сообщила глава МИД ПНА Варсен Агабекян-Шахин.

"Рассчитываем на то, что результаты встречи внесут большой вклад в поддержку усилий, прилагаемых Россией и арабскими странами, для прекращения геноцида, насильственного перемещения и аннексии территорий (в секторе Газа – ред.)"

– Варсен Агабекян-Шахин

Глава дипломатии Палестины отметила, что саммит внесет вклад в нормализацию между ПНА и Израилем.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва активно готовится ко встрече арабских лидеров, приглашения разосланы.