В МИД РФ рассказали о диалоге Лаврова и Фидана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров поговорил в четверг по телефону с Хаканом Фиданом. В ходе беседы российского и турецкого министра обсуждались вопросы украинского урегулирования.

В четверг, 7 августа, состоялся телефонный разговор глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Центральной темой беседы стало украинское урегулирование.

"Министры обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины. Условлено о поддержании регулярных контактов"

– МИД РФ

Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся 3-й раунд переговоров между РФ и Украиной.

