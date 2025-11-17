В открытии АЭС "Эд-Дабаа" примут участие президенты России и Египта

В торжественной церемонии открытия корпуса реактора 1-го энергоблока АЭС "Эд-Дабаа" на одной из иностранных площадок "Росатома", в Египте, примут участие Владимир Путин и Абдель ас-Сиси.

Торжественная церемония установки корпуса реактора 1-го энергоблока АЭС "Эд-Дабаа" состоится завтра, 19 ноября. В формате видеоконференции в ней примут участие главы государств – президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси, проинформировали в пресс-службе президента Египта.

Сообщается, что среди участников мероприятия также заявлен глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, о чем сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Мы обсуждали также наше сотрудничество на других зарубежных площадках Росатома. В первую очередь, конечно же, грядущее мероприятие на станции "Эд-Дабаа" в Египте. Запланировано большое торжественное мероприятие в Египте. Гендиректор МАГАТЭ примет в нем участие в согласованном формате"

– Алексей Лихачев

Напомним, что АЭС "Эд-Дабаа" – первая атомная электростанция в Египте, расположена на побережье Средиземного моря, в 300 км от Каира. Проект строительства АЭС осуществляется совместно с российской стороной, представителями Росатома.