В оперативной встрече лидеров России и США нет необходимости – Кремль

В Кремле допустили встречу президентов РФ и США в обозримой перспективе. При этом там отметили, что острой необходимости в этом сейчас нет.

Необходимости во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на сегодняшний день нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

При этом он допустил, что ее проведение возможно, передает ТАСС.

"Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости"

– представитель Кремля

Он добавил, что нужна работа по украинскому урегулированию.

Напомним, в середине октября лидеры РФ и США провели телефонный разговор, по итогам которого достигли договоренности о проведении встречи в Будапеште. Однако через неделю Трамп объявил об отмене переговоров.