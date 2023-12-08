В одном из округов Ставрополья восстанавливают электроснабжение после аварии

У жителей Левокумского округа Ставрополья по-прежнему нет света из-за непогоды, охватившей регион на этой неделе. Восстановительные работы продолжаются.

В Левокумском округе Ставропольском крае продолжают восстанавливать электричество, пропавшее несколько дней назад из-за аварии. Об этом сказано в сообщении администрации округа.

"Без света с 13 декабря находятся жители поселков Кумская Долина, Малосадового, Заря, Ленинского и села Николо-Александровского. В некоторых поселках электроснабжение удавалось восстановить, однако спустя время линии снова рвались из-за обледенения"

– пресс-служба

Последствия непогоды в настоящее время также устраняют спасатели, водоканал и теплосети. В пожарной части в Кумской Долине развернут пункт обогрева, установлен также генератор на скважине и в котельный. Еще один генератор разместили в детдоме в поселке Малосадовом.