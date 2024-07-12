Ограничения энергопотребления ввели в Северной Осетии

Несколько городов и поселков Северной Осетии сегодня переживают ограничения энергоснабжения, рассказали в республиканском МинЖКХ. Под них попала и столица региона Владикавказ.

Подача электроэнергии ограничивается сегодня в Северной Осетии, предупредили в региональном министерстве ЖКХ.

Причина ЧП – аварийная ситуация, которая возникла в Объединенной энергосистеме Юга. Необходимость ограничений была вызвана также "перегрузом в сечении Волгоград – Ростов".

Изначально электричества не было в том числе во Владикавказе, а также в Эльхотово, Ардоне, и Верхнем Фиагдоне. Позже свет вернулся в эти населенные пункты.

На момент написания этого материала частичные ограничения подачи энергии остаются в силе в Моздокском районе и в Алагире, а также в двух поселках – Карца и Нузал.