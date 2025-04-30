В Новороссийск стали ходить автобусы из Москвы

В кубанский Новороссийск из московского автовокзала "Красногвардейский" начал ходить рейсовый пассажирский автобус, на котором в приморский город можно доехать быстрее и дешевле, чем на поезде.

Из Москвы в Новороссийск (Краснодарский край) стали ходить комфортабельные пассажирские автобусы, сообщил портал "Московский транспорт".

Вопреки распространенному мнению, дорога в приморский горд занимает меньше времени, чем на поезде – в пути автобус находится всего 22 часа, выезжая со столичного автовокзала "Красногвардейский" в 23:00 и прибывая на конечную остановку в 21:00 следующего дня, стоимость поездки стартует от 5775 рублей.

В обратный путь автобус отправляется от автовокзала в Новороссийске в 20:45, в Москву он приедет на следующий лень к 19 часам, стоимость билетов на него стартует от 5610 рублей.

Для сравнения, прямой поезд из Москвы доезжает до Новороссийска в среднем за 30 часов, а билет в плацкарту в нем стоит от 5711 рублей. Плацкарта в самом быстром поезде из Москвы начинается от 8567 рублей, а в пути он находится те же 22 часа.