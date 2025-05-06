Вестник Кавказа

Сезонные поезда соединят север России с Кубанью

Сезонные поезда соединят север России с Кубанью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во время летнего сезона к Черному морю будут следовать поезда из северных городов России. Составы могут пополняться при увеличении спроса

Поезда из северных городов России будут приезжать во время летнего сезона на черноморские курорты Краснодарского края, сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Известно, что 13 поездов из Архангельска, Вологды, Воркуты, Костромы, Воркуты, Иванова, Череповца и других городов будут летом прибывать в Адлер, Анапу и Новороссийск.

В пресс-службе РЖД добавили, что для обеспечения беспересадочных перевозок на отдых в составы поездов будут включаться поезда из других направлений.

Там же добавили, что при увеличении спроса на поездки составы поездов могут пополняться дополнительными вагонами.

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