В ноябре в Азербайджане очистили от мин свыше 6 тыс га земли

В ANAMA сообщили о результатах работы за ноябрь этого года. Согласно информации агентства, саперы устранили минную угрозу на 6 тыс га территории Азербайджана в 13 районах.

Как отметили в ANAMA, работы были проведены на территории Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Газахском и Зангиланском районах. Саперы выявили и нейтрализовали 575 противопехотных, более 200 противотанковых мин, а также 6,5 тыс неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее организация представила отчет о проделанной работе за пять лет. Согласно информации структуры, от мин было очищено свыше 242 тыс га территории АР.

По оценкам ANAMA, в ходе оккупации Карабаха армянские военные заложили порядка 1,5 млн мин. Свыше 400 человек погибли или пострадали от срабатывания мин и боеприпасов.