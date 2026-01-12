В Нахчыване реконструируют 10 железнодорожных станций

Модернизацию железнодорожной линии на территории Нахчывана планируют провести АЖД. В рамках проекта ожидается реконструкция 10 станций.
"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) намерены реализовать проект модернизации 10 железнодорожных станций на территории Нахчыванской Автономной Республики.
В рамках проекте планируется соорудить 814 инженерных объектов, среди них – 29 мостов, 4 тоннеля и 12 галерей. Общая длина железной дороги на территории республики составляет почти 200 км.
АЖД планирует интегрировать железнодорожную ветку Нахчывана в Зангезурский коридор, что позволит наладить коммуникацию с основной частью Азербайджана.
Отметим, что железнодорожное сообщение на территории Нахчывана было запущено еще во времена Российской империи. Работы были завершены к 1908 году.