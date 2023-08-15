В Москву эвакуируют 17 пострадавших во время взрыва в Махачкале

Опубликовано: 19:58, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт МЧС России

Спецборт МЧС доставит из Махачкалы в Москву пострадавших во время взрыва на АЗС. Одной из версий взрыва является нарушение хранения агрохимикатов.

В Москву из Махачкалы эвакуируют 17 человек, пострадавших во время взрыва у автозаправки. Об этом сообщили в МЧС России.

"Самолет Ил-76 МЧС России готовится к вылету из аэропорта Махачкала для проведения санитарной эвакуации пострадавших при пожаре в Московские лечебные учреждения"

– МЧС РФ.

Что произошло?

Вечером 14 августа в Махачкале вспыхнул пожар в автосервисе. В какой-то момент огонь перекинулся на заправку, прогремел взрыв. Согласно последним данным, погибли 35 человек. В больницах находятся свыше 60 человек, включая 16 детей. Одной из версий взрыва является нарушение хранения агрохимикатов.