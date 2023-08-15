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В Махачкале сдают кровь для помощи пострадавшим при взрыве на АЗС

В Махачкале сдают кровь для помощи пострадавшим при взрыве на АЗС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Неравнодушные жители Махачкалы начали сдавать кровь для помощи пострадавшим в результате взрыва на АЗС.

Минздрав Дагестана проинформировал о том, что в распложенную в пригороде Махачкалы в  станцию по переливанию крови пришло более шестисот добровольцев.

"Более 600 доноров сдали кровь на Республиканской станции переливания крови с момента взрыва. Пополнены ресурсы всех компонентов крови"

– пресс-службе Минздрава Дагестана

Уточняется, что сбор крови продолжается, так как в столичных больницах продолжают оставаться более 60 человек. По словам врачей, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в ведомстве отметили, что с погибшими и семьями пострадавших работают психологи.

Проверками АЗС в Дагестане займется Генпрокуратура РФ

Проверками АЗС в Дагестане займется Генпрокуратура РФ

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