В Москве резко похолодает до минус 17

Новая неделя в Москве и области начнется с аномального холода. Днем будет стоять 15-градусный мороз, ночью - минус 17.
Аномальный, январский мороз ударит в столичном регионе с 3 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"В воскресенье ночью прогнозируется минус 8-13 градусов, днем - минус 5-9 градусов, в понедельник днем и ночью - минус 8-13 градусов. Во вторник морозы будут трещать до 12-17 градусов ночью и 10-15 градусов днем"
– Вильфанд
Такая погода нетипична для Москвы в декабре и даже в январе. Температура будет ниже нормы на 5-8 градусов.
"Когда температура на семь и более градусов ниже нормы - это опасное явление, выпускается предупреждение об очень холодной погоде"
– Вильфанд
Насколько затяжным будет период аномального холода пока неясно, добавил метеоролог.
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