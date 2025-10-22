В Москве прошла встреча омбудсменов России и Казахстана

В российской столице встретились уполномоченные по правам человека РФ и РК и обсудили сотрудничество двух стран.

В Москве состоялась встреча омбудсменов России и Казахстана: Татьяна Москалькова встретилась со своим казахским коллегой Артуром Ластаевым.

Встреча прошла в рамках проведения Международной конференции "Проблемы защиты права человека: обмен лучшими практиками омбудсменов", об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека Республики Казахстан Артура Ластаева.

"Артур Ластаев и Татьяна Москалькова подчеркнули важность межинституционального сотрудничества, основанного на принципах открытости, законности и взаимного уважения"

– пресс-служба Артура Ластаева

Стороны обсудили опыт в области защиты гражданских прав и свобод. Разговор также шел о развитии российско-казахского сотрудничества в правозащитной сфере, о проведении совместных мероприятий.

Отметим, что в конце 2024 года Астана и Москва подписали договор по обмену опытом по линии омбудсменов.