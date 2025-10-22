Вестник Кавказа

В Москве прошла встреча омбудсменов России и Казахстана

В Москве прошла встреча омбудсменов России и Казахстана
© Фото: Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан
В российской столице встретились уполномоченные по правам человека РФ и РК и обсудили сотрудничество двух стран.

В Москве состоялась встреча омбудсменов России и Казахстана: Татьяна Москалькова встретилась со своим казахским коллегой Артуром Ластаевым.

Встреча прошла в рамках проведения Международной конференции "Проблемы защиты права человека: обмен лучшими практиками омбудсменов", об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека Республики Казахстан Артура Ластаева. 

"Артур Ластаев и Татьяна Москалькова подчеркнули важность межинституционального сотрудничества, основанного на принципах открытости, законности и взаимного уважения"

– пресс-служба Артура Ластаева

Стороны обсудили опыт в области защиты гражданских прав и свобод. Разговор также шел о развитии российско-казахского сотрудничества в правозащитной сфере, о проведении совместных мероприятий.

Отметим, что в конце 2024 года Астана и Москва подписали договор по обмену опытом по линии омбудсменов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
770 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.