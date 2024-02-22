В Минводах проходит XII Российско-азербайджанский бизнес-форум

Сегодня в самом большом на Северном Кавказе выставочном комплексе "МинводыЭкспо" стартовал 12-й по счету Российско-азербайджанский форум, на который приехали около 700 бизнесменов из Азербайджана.

На Ставрополье сегодня проходит XII Российско-азербайджанский бизнес-форум, в котором участвуют около 700 бизнесменов из Азербайджана – он проходит в самом крупном на Северном Кавказе выставочном комплексе "МинводыЭкспо" в Кавказских Минеральных Водах.

Ставрополье принимает форум уже во второй раз – он проходил здесь пять лет назад и длился два дня, в этот раз слет будет однодневным, передает "АиФ-Ставрополье".

Впрочем, это отнюдь не означает, что бизнесмены двух стран проведут его "на ногах" – участники посетят несколько круглых столов, в том числе – по современной специфике внешнеторговых операций экспортеров СКФО и Азербайджана, поговорят бизнесмены и об экологии.

Завершится слет большим пленарным заседанием, в котором примут участие заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.