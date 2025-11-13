В МИД России оценили интенсивность контактов с США

В российском дипведомстве заявили о настрое США на восстановление полноценного диалога с РФ, однако скорость продвижения в сторону нормализации пока не соответствует ожиданиям Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об интенсивности контактов между Россией и США. По словам Захаровой, Москва и Вашингтон ведут диалог, но продвижение в сторону нормализации отношений не такое быстрое.

"С приходом новой администрации мы ощутили существенное желание или готовность возобновить диалог с их стороны. Он идет. Конечно, не так быстро, как хотелось бы"

– Мария Захарова

Как отметили в МИД России, контактов на уровне глав дипведомств после саммита лидеров РФ и США в Анкоридже не было.

Захарова отметила, что Москва готова к новой встрече с Вашингтоном. Россия нацелена на дальнейшее развитие диалога в контексте украинской проблемы.