В Майами проходят переговоры по Украине

В США стартовали переговоры по мирному плану Трампа об урегулировании конфликта на Украине, во встрече в Майами участвует украинская делегация во главе с руководителем Совета национальной безопасности и обороны страны Рустемом Умеровым.

В Майами (штат Флорида, США) стартовали переговоры между США и Украиной по мирному плану президента США Дональда Трампа, направленного на разрешение украинского конфликта, перед их началом госсекретарь США Марко Рубио выразил осторожный оптимизм относительно их перспектив.

"Мы ожидаем достичь еще большего прогресса сегодня"

- Марко Рубио

Украинскую делегацию возглавляет глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, он заменил на этом посту экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. В состав делегации также вошли начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, представители синистерства иностранных дел и разведывательных служб страны, передает "АиФ".

Сам Умеров написал, что находится в постоянном контакте с Владимиром Зеленским, и переговоры проходят на основе указаниий Зеленского и результатах, полученных 23 ноября в Женеве на встрече украинской и американской делегаций.

Он будет постоянно информировать Зеленского о ходе и об итогах американских переговоров, добавил глава украинской делегации.