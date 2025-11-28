В Кутаиси неизвестный открыл стрельбу по прохожим

В Кутаиси вечером воскресенья неизвестный стрелял по прохожим. В результате один человек погиб, двое пострадали. Стрелка ищут.
В Кутаиси накануне неизвестный открыл стрельбу по людям на улице, сообщает МВД Грузии.
Инцидент имел место на улице Гамсахурдия, в результате пострадали трое, один из них скончался.
Стрелявший скрылся, его личность не установлена, полиция проводит активные оперативно-розыскные мероприятия.
Имеретинские правоохранители ведут расследование по факту произошедшего. Злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение по статье "Попытка умышленного убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах".