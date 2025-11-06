Каладзе: Грузины сказали протестующим "нет"

Мэр грузинской столицы Каха Каладзе прокомментировал протесты в Тбилиси и заявил о том, что силой не получится ничего изменить, поскольку грузинский народ ясно выразил свое мнение.

Протестующие сейчас в меньшинстве и ничего уже не изменят, поскольку грузинский народ сказал им "нет", такое заявление сделал мэр Тбилиси и генсекретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Он подчеркнул, что грузинские граждане поддерживают правящую партию, поэтому реальное количество протестующих в столице Грузии не имеет значения, равно как и их мнение.

"Они находятся в меньшинстве. Это факт. Грузинский народ на парламентских выборах сказал им "нет", на муниципальных выборах также сказал "нет""

– Каха Каладзе

Мэр подчеркнул, что любые силовые попытки что-то поменять также будут не успешны, так как в стране действуют конституционные законы и исполнительная власть, которая быстро на это отреагирует.