В КСИР заявили о погибших в ходе удара Израиля по Йезду

КСИР: семь военных погибли после налета ВВС Израиля по целям в Йезде.
Удары Израиля по Йезду привели к потерям среди военных КСИР. Согласно информации штаба корпуса в регионе, жертвами удара Израиля стали семь человек.
В КСИР также сообщили о нескольких раненых после атаки Израиля.
Отметим, что иранский Йезд впервые был атакован Израилем. ВВС еврейского государства ударили по ракетным установкам и складам беспилотников.
Напомним, что Израиль с 13 июня проводит операцию "Восстающий лев", целью которой является подрыв возможностей Ирана в области разработок ядерного оружия.