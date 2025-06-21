Вестник Кавказа

В КСИР заявили о погибших в ходе удара Израиля по Йезду

В КСИР заявили о погибших в ходе удара Израиля по Йезду
© Фото: https://vestikavkaza.ru/israel
КСИР: семь военных погибли после налета ВВС Израиля по целям в Йезде.

Удары Израиля по Йезду привели к потерям среди военных КСИР. Согласно информации штаба корпуса в регионе, жертвами удара Израиля стали семь человек. 

В КСИР также сообщили о нескольких раненых после атаки Израиля. 

Отметим, что иранский Йезд впервые был атакован Израилем. ВВС еврейского государства ударили по ракетным установкам и складам беспилотников. 

Напомним, что Израиль с 13 июня проводит операцию "Восстающий лев", целью которой является подрыв возможностей Ирана в области разработок ядерного оружия.

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