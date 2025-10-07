В Крыму возродят древний Пантикапей

Власти крымской Керчи намерены к 2030 восстановить древний город Пантикапей на горе Митридат – он станет новой достопримечательностью города на берегу Керченского пролива.

В крымской Керчи на горе Митридат к 2030 году планируют восстановить древний город Пантикапей, сообщил депутат Госсовета Крыма Олег Кришталь.

Проект реконструкции древнего поселения включен в масштабную программу по модернизации приморского города, она уже получила одобрение его властей и общественности, передает "АиФ-Крым".

К сожалению, Великая Отечественная война нанесла серьезный урон и численности его населения, и исторической застройке, и восстановление Пантикапея станет важным вкладом в сохранение культурного наследия полуострова, отметил депутат.

Еще один немаловажный фактор – восстановленный древний город станет не только одним из главных исторических объектов Керчи, но и новой туристической достопримечательностью, которая будет привлекать сюда все больше путешественников.

Напомним, Пантикапей - древнегреческий город, который был основан на месте современной Керчи в конце VII века до н. э. выходцами из Милета - в пору своего он расцвета занимал территорию около 100 га. Его Акрополь располагался на горе, которая сейчас называется Митридат.