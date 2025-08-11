В Крыму экс-главу Ростехнадзора осудили за взятку квартирой

Чиновник из Крыма проведет в тюрьме следующие шесть лет за взятку элитной недвижимостью.

Суд в Крыму приговорил к шестилетнему тюремному сроку экс-главу Ростехнадзора за взятку в виде элитной квартиры, передали в прокуратуре региона.

Согласно информации СК РФ, чиновник оказал содействие во время работ по подключению к сетям элитного дома в Гурзуфе. За свои услуги он потребовал квартиру в этом доме, которую оформил на тещу после получения.

В 2023 году госслужащий покинул свой пост. Помимо тюремного срока чиновник также получил штраф на сумму в 11,6 млн рублей.