Крым выразил готовность принять президента США

Крым готов принять Дональда Трампа в случае, если его пригласит Владимир Путин. Глава региона считает, что это вполне реально.
Крым может принять президента США Дональда Трампа, если поступит соответствующее приглашение от президента РФ Владимира Путина, заявил глава региона Сергей Аксенов.
"По поводу публикаций в СМИ о возможности визита президента США Дональда Трампа в Крым. Такой вариант реален, если будет приглашение нашего президента. Мы будем рады, если в Крыму родится новый Ялтинский мир – прочный и справедливый"
- Сергей Аксенов
Напомним, что в пятницу на территории Штатов пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее примет Анкоридж (Аляска).
Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркнул, что Кремль ожидает, что следующая встреча президентов пройдет на территории России.