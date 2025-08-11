Вестник Кавказа

Крым выразил готовность принять президента США

Крым выразил готовность принять президента США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крым готов принять Дональда Трампа в случае, если его пригласит Владимир Путин. Глава региона считает, что это вполне реально.

Крым может принять президента США Дональда Трампа, если поступит соответствующее приглашение от президента РФ Владимира Путина, заявил глава региона Сергей Аксенов.

"По поводу публикаций в СМИ о возможности визита президента США Дональда Трампа в Крым. Такой вариант реален, если будет приглашение нашего президента. Мы будем рады, если в Крыму родится новый Ялтинский мир – прочный и справедливый"

- Сергей Аксенов

Напомним, что в пятницу на территории Штатов пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее примет Анкоридж (Аляска).

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркнул, что Кремль ожидает, что следующая встреча президентов пройдет на территории России.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1155 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.