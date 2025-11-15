Вестник Кавказа

В Кремле рассказали о контактах с Уиткоффом

Вид на Спасскую башню Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России будут рады визиту Стиву Уиткофа, сообщил Дмитрий Песков. При этом он отметил, что сейчас контактов со спецпосланником главы Белого дома нет.

Россия в настоящее время не контактирует со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом пока. Об этом заявил 19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет"

– пресс-секретарь главы российского государства

При этом Песков отметил, что спецпосланник американского лидера может приехать в Россию в любое время. Он добавил, что в Москве будут рады приезду Уиткоффа, передает РИА новости.

"Он может приехать в любой момент. Мы будем рады его видеть в любой момент"

– представитель Кремля

