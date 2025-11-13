Вестник Кавказа

Уиткофф намерен встретиться с лидером ХАМАС

Стивен Уиткофф заинтересован в проведении еще одной встречи с главным переговорщиком ХАМАС. Их предыдущие переговоры состоялись в прошлом месяце.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф намерен провести встречу с главным Халилем аль-Хайей, главным переговорщиком радикального движения ХАМАС. Об этом пишут источники.

Газета New York Times отмечает, что этой встрече администрация американского лидера хочет продемонстрировать настрой на поддержание прямого канала связи с группировкой.

Точная дата встречи на данный не определена. Ожидается, что в ходе переговоров Уиткофф хочет поговорить о соблюдении прекращения огня в секторе Газа.

New York Times обращает внимание на то, что это будет уже вторая встреча Уиткоффа и аль-Хайя. Предыдущие переговоры прошли в Египте в октябре, накануне сделки о перемирии.

