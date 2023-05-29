Опубликовано: 13:39, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не планируют видеться, однако встреча лидеров двух стран в будущем обязательно состоится.

В ближайшее время встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана ждать не стоит, однако в какой-то перспективе лидеры двух стран встретятся обязательно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также, по словам пресс-секретаря, российскому лидеру не поступало приглашение на инаугурацию Эрдогана. Как отметил Песков, в Турции не пользуются данной практикой, но Кремль в данном случае будет ждать приглашение.

Кроме того, Песков заявил, что сейчас в графике Путина нет телефонного разговора с Эрдоганом. При этом он выразил уверенность, что беседа глав России и Турции состоится в ближайшее время.