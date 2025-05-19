В Китае заявили, что отношения с РФ не подвержены влиянию третьей стороны

В дипломатическом ведомстве Китая заявили, что отношения с РФ не подвержены влиянию со стороны других стран.

Отношения Москвы и Пекина не подвержены влиянию третьей стороны и не направлены против других стран, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Я хочу подчеркнуть, что отношения между Китаем и Россией не направлены против какой-либо третьей стороны и не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны"

– Линь Цзянь

Так в МИД Китае отреагировали на вопрос журналиста относительно информации западных СМИ, которые ссылаются на некие документы российских спецслужб, где Пекин якобы назван угрозой для Москвы. Линь Цзянь также добавил, что не знаком с публикациями на эту тему.

Отметим, что в начале мая МИД Китая заявил о стремлении укреплять сотрудничество с РФ по линии международных организаций – ШОС, БРИКС и ООН.