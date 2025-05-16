Россия и Китай снизили взаимный товарооборот

За первые пять месяцев этого года товарооборот России и Китая сократился более чем на 8% в стоимостном выражении. Основу российского экспорта составляют нефть и газ.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот РФ и КНР в январе-мае 2025 года сократился на 8,2%.

Китайские поставки в Россию упали на 6,6% и составили $38,89 млрд. Российский экспорт в стоимостном выражении снизился на 9,5%, до $49,91 млрд.

РФ в основном продает в Китай нефть, природный газ и уголь.

В прошлом году товарооборот России и Китай установил рекорд, достигнув $244,81 млрд.