Какое место занимает Россия в списке торговых партнеров Китая?

Игорь Моргулов назвал место России в списке торговых партнеров Китая. Он подчеркнул, что у двух стран есть ряд крупных двусторонних проектов.

Российский посол в Китае Игорь Моргулов назвал место России в списке торгово-экономических партнеров Китая. Дипломат заявил, что страна расположилась на пятой строчке.

Он напомнил, что в 2024 году Россия и Китай наторговали почти на $245 млрд. При этом Моргулов добавил, что у стран есть все необходимые возможности и ресурсы для наращивания связей в перспективе.

Посол также отметил, что в прошлом году двусторонний товарооборот России и Китая побил очередной рекорд. Дипломат уточнил, что у стран сегодня есть ряд крупных двусторонних проектов.

По словам Моргулова, объем перспективных инвестиций оценивается в $200 млрд. Он заключил, что к 2030 году Москва и Пекин добьются существенного качественного продвижения в торговле и инвестициях.