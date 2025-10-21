В Кисловодске построят новый оздоровительный комплекс

В ставропольском Кисловодске на месте бывшего санатория имени Н.А.Семашко в центре города построят современный оздоровительный комплекс на 500 номеров общей площадью 44 тыс кв м.
Вопрос о возведении новой здравницы рассматривался на заседании градостроительного совета Кисловодска и по итогам обсуждения получил положительное решение сообщил мэр города Евгений Моисеев, передает "Это Кавказ".
«Проект станет не только современной курортной здравницей, но и настоящим украшением исторического центра нашего города-курорта»
- Евгений Моисеев
Общий объем инвестиций составит свыше 14 млрд рублей. Проект комплекса предусматривает создание современной инфраструктуры, благоустройство сквера и прилегающей территории. Отмечается, что два корпуса новой здравницы помимо жилых номеров будут включать в себя рестораны, спа-комплекс и открытый для посещения сквер.