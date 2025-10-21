Самым востребованным на Кавказе стал поезд Минводы – Кисловодск

Северо-Кавказская железная дорога составила рейтинг самых популярных железнодорожных направлений в регионе, лидером которого стал маршрут Минводы – Кисловодск: поезд перевез почти 4,5 миллионов человек.

Самым популярным у пассажиров Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в нынешнем 2025 году стал поезд Минводы – Кисловодск, которым воспользовались свыше 4,4 млн пассажиров, сообщили в пресс-службе СКЖД.

"Маршрут Минеральные Воды - Кисловодск занял первое место в рейтинге самых востребованных направлений СКЖД"

- мэр Кисловодска Евгений Моисеев

На втором месте в рейтинге оказался маршрут Туапсе - Имеретинский курорт (около 4,3 млн человек), Ростов - Таганрог (более 3,3 млн поездок), аэропорт Сочи - Туапсе (более 1,6 млн пассажиров), передает "Это Кавказ".

Свыше миллиона туристов перевезли пригородные поезда Сочи - Роза Хутор (1,2 млн) и Махачкала – Дербент (1,1 млн).

Это еще раз демонстрирует рост привлекательности регионов Северного Кавказа у российских туристов, готовых отправляться сюда на отдых в любое время года, говорится в сообщении.