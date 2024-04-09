В Кисловодске появятся питьевые фонтаны

Власти Кисловодска организуют в городе питьевые фонтаны. Они дополнят инфраструктуру озера, благоустройство которого идет на данный момент. Работы планируется завершить до 1 июня

Старое озеро в Кисловодске, уже известное своими целебными источниками минеральной воды, готовится к значительному обновлению. В ближайшее время пять новых питьевых фонтанов появятся на его территории. Это событие не только преобразит ландшафт озера, но и станет дополнительным источником здоровья и удовольствия для посетителей.

«Фонтаны дополнят инфраструктуру озера, благоустройство которого идет на данный момент. Работы планируется завершить до 1 июня»

– пресс-служба администрации курорта.

Развитие инфраструктуры для здоровья и отдыха

Отмечается, что добавление новых питьевых фонтанов на территории Старого озера является частью стратегии развития курорта. Это позволит расширить спектр услуг для отдыхающих и повысить привлекательность Кисловодска как места для оздоровления и релаксации. Гостям будет предоставлена возможность пополнить запасы минеральной воды прямо на природе, наслаждаясь красивым видом и свежим воздухом.

Уникальный опыт питьевых процедур

Питьевые фонтаны на Старом озере не только будут служить источником ценных минералов для организма, но и создадут особую атмосферу уединения и гармонии с природой. Посетители смогут испытать на себе уникальный опыт питьевых процедур под открытым небом, что благоприятно скажется на общем самочувствии и настроении, отмечается в релизе.