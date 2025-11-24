Вестник Кавказа

В Кельбаджар возвращаются еще 112 человек

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Азербайджане в рамках программы "Большое возвращение" будет пополнено население города Кельбаджар – в него вернутся 112 человек.

В Кельбаджар продолжает возвращаться азербайджанское население, 26 ноября в городе прибудет очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Переезд организован для 27 семей в составе 112 человек, ранее эти семьи временно проживали в общежитиях и санаториях по всему Азербайджану. Теперь, когда их родной город был освобожден от оккупации и восстановлен для жизни, они могут вернуться домой.

Напомним, Кельбаджар был освобожден 25 ноября 2020 года. Накануне он отметил первый День города с момента освобождения.

