В Казахстане появится новый стадион по стандартам УЕФА

Новый спортивный стадион по стандартам УЕФА будет построен в Казахстане. Объект появится в Кызылорде.
В городе Кызылорда в Казахстане возводится новый стадион, он строится в соответствии со стандартами УЕФА.
Стадион будет рассчитан на 11 тыс зрителей, строительные работы проводятся за счет средств регионального бюджета.
"Строительство стадиона III категории по классификации УЕФА, полностью соответствующего международным стандартам. Уже в сентябре здесь пройдет крупный матч"
– депутат Мажилиса Казахстана Мурат Абенов
Пользоваться стадионом смогут не только профессиональные спортсмены, но жители города, рассказали местные власти. Спорткомплекс будет включать залы для бокса, борьбы, спортивной гимнастики, тяжелой атлетики, тхэквондо и фитнеса.