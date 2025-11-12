Вестник Кавказа

В Казахстане назвали историческим визит Токаева в Москву

Флаги на улицах Москвы в преддверии госвизита президента Казахстана Токаева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель Сената Республики Казахстан заявил, что прошедший 11-12 ноября визит казахстанского президента в Россию был историческим, и рассказал, какие законодательные инициативы будут приняты в РК по его итогам.

Председатель верхней палаты парламента Казахстана Маулен Ашимбаев сказал, что визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву действительно исторический. Заявление было сделано в Душанбе в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Кроме того, он сообщил о том, в Казахстане примут все законы, необходимые для плотного установления российско-казахстанского сотрудничества, которые были достигнуты во время визита.

"Не будет преувеличением сказать: я согласен с вами, что это был исторический визит, исторический в полном смысле этого слова, который вывел наши отношения на качественно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества"

– Маулен Ашимбаев

Парламентарий отметил важность союзнических отношений Москвы и Астаны, выразил надежду на их дальнейшее укрепление.

Кроме того, по его словам, итоги встречи Токаева и Матвиенко также важны для развития межпарламентских контактов стран.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
740 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.