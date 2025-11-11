Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве Москвы и Астаны

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вывели отношения РФ и Казахстана на новый уровень, подписав Декларацию о стратегическом партнерстве.

Лидеры РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Астаны.

В Кремле подчеркнули, что подписание документа имеет огромное значение в контексте развития отношений двух стран. Высокий уровень декларации придает ее подписание на уровне глав государств.

Отметим, что двусторонние отношения со статусом стратегического партнерства у России есть с Ираном, КНР, КНДР, Венесуэлой и Индонезией.

Напомним, что сегодня состоялись переговоры лидеров России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.