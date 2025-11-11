Вестник Кавказа

Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве Москвы и Астаны

Флаги на улицах Москвы в преддверии госвизита президента Казахстана Токаева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вывели отношения РФ и Казахстана на новый уровень, подписав Декларацию о стратегическом партнерстве.

Лидеры РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Астаны. 

В Кремле подчеркнули, что подписание документа имеет огромное значение в контексте развития отношений двух стран. Высокий уровень декларации придает ее подписание на уровне глав государств. 

Отметим, что двусторонние отношения со статусом стратегического партнерства у России есть с Ираном, КНР, КНДР, Венесуэлой и Индонезией. 

Напомним, что сегодня состоялись переговоры лидеров России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

