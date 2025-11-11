В Карачаево-Черкесии завершили работы по восстановлению леса

Результатами завершения работ по восстановлению и воспроизводству лесов, запланированных на этот год, поделился глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов после встречи с руководителем природоохранного ведомства региона Дианой Кочкаровой.
Специалисты лесного хозяйства осуществили план полностью, проведя на площади в 124 га лесовосстановительные работы, которые включили искусственное создание лесных культур, высадку сеянцев местных пород и мероприятия по содействию и стимулированию естественного самовосстановления лесного покрова.
Воспроизводство лесов в республике осуществляется в рамках участия Карачаево-Черкесии в федеральном проекте "Сохранение лесов", с момента присоединения к которому было восстановлено около 500 га леса. Поддержание устойчивого лесного фонда региона (с последующим снижением углеродного следа) проводится и в рамках нового национального проекта "Экологическое благополучие", который своей целью ставит восстановить 372 га лесов до 2027 года.