В Карачаево-Черкесии объявили выходной по случаю Ураза-байрам

Опубликовано: 22:58, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КЧР по случаю празднования Ураза-байрам объявили 21 апреля нерабочим днем. Тем же, кто вынужден будет в следующую пятницу выйти на работу, обещают предоставить выходной в другой день.

Руководство Карачаево-Черкесии определилось с датой выходного по случаю празднования Ураза-байрам. Из указа, подписанного главой КЧР, следует, что в этом году нерабочим днем станет 21 апреля.

В нем также сказано, что тем, кто в этот день будет вынужден работать, предоставят выходной в другой день.

Выходные в соседних республиках

Ранее на этой неделе 21 апреля объявили выходным в соседней Кабардино-Балкарии.

Жители Ингушетию по случаю праздника смогут отдохнуть сразу три дня – 20, 21 и 22 апреля.