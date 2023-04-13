В Карачаево-Черкесии объявили выходной по случаю Ураза-байрам

В КЧР по случаю празднования Ураза-байрам объявили 21 апреля нерабочим днем. Тем же, кто вынужден будет в следующую пятницу выйти на работу, обещают предоставить выходной в другой день.
Руководство Карачаево-Черкесии определилось с датой выходного по случаю празднования Ураза-байрам. Из указа, подписанного главой КЧР, следует, что в этом году нерабочим днем станет 21 апреля.
В нем также сказано, что тем, кто в этот день будет вынужден работать, предоставят выходной в другой день.
Выходные в соседних республиках
Ранее на этой неделе 21 апреля объявили выходным в соседней Кабардино-Балкарии.
Жители Ингушетию по случаю праздника смогут отдохнуть сразу три дня – 20, 21 и 22 апреля.