В Ингушетии и Кабардино-Балкарии объявили выходные в связи с празднованием Ураза-байрам

Опубликовано: 22:52, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Ингушетии и Кабардино-Балкарии смогут не выходить на работу в связи с празднованием Ураза-байрам. В Ингушетии выходными объявлены 20,21 и 22 апреля, а в КБР – 21 апреля.

Власти Ингушетии и Кабардино-Балкарии объявили выходные по случаю празднования Ураза-байрам.

Согласно указу, подписанному главой Ингушетии, выходными в республике будут 20,21 и 22 апреля. В течение этих дней в регионе будет действовать запрет на продажу и распитие алкогольных напитков.

В свою очередь, руководитель КБР Казбек Коков сообщил, что выходным в КБР будет 21 апреля.

Напомним, у мусульман продолжается священный месяц Рамадан, который завершится на следующей неделе. После него для всех, кто исповедует ислам, наступит Ураза-байрам (или Ид аль-Фитр). В нынешнем году он приходится на 21-23 апреля.