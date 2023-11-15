В Карачаево-Черкесии к началу 2024 года откроют более 10 новых спортобъектов

В КЧР завершается строительство более 10 новых спортобъектов. Работы планируется завершить в течение ближайшего месяца.

До конца года в Карачаево-Черкесии завершат строительство 12 новых спортивных объектов. Об этом сказано в сообщении, появившемся в Telegram-канале руководителя республики после встречи с главой Минспорта России.

"Это физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля, бассейны, многофункциональные спортплощадки. Только до конца текущего года в республике появится еще 12 новых объектов"

– Рашид Темрезов

Он отметил, что за минувшее десятилетие в регионе было построено свыше 130 спортивных объектов.

На встрече также затрагивался вопрос возведения в республике регионального спортцентра, в котором будут готовить спортсменов по различным видам единоборств. В нем также собираются разместить бассейн.