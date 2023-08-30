Власти КЧР создадут единый облик Черкесска

У столицы Карачаево-Черкесии будет единый архитектурный облик – власти региона разрабатывают для этого новые правила строительства.

Черкесск скоро обретет новый свод правил и рекомендаций, который будет нацелен на формирование единого архитектурно-художественного облика и развития столицы Карачаево-Черкесии (КЧР), его утвердят в 2024 году, сообщил мэр столицы Алексей Баскаев.

"Формирование стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды - в числе наших приоритетов. Это касается рекламы, элементов благоустройства, навигации и информации, оформления торговых объектов, летних кафе, жилых домов и так далее"

- Алексей Баскаев

В первую очередь правила коснутся размещения рекламных конструкций, которые сейчас в изобилии размещаются в любых уголках столицы, а разрешения на это выдает Гордума Черкесска. Новый же свод правил затронет и другие сферы жизни и строительства "визитной карточки" региона.

Единый облик республиканской столицы с кавказским колоритом позволит развивать Черкесск как привлекательное пространство с красивыми, уютными и удобными кварталами, концепция даже предписывает основные цвета и материалы для городских фасадов и заборов, - отметил мэр Черкесска.