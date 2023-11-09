В Карачаево-Черкесии активно восстанавливают леса

Специалисты при поддержке местных жителей ведут работу по восстановлению лесов в КЧР. Так, за год было восстановлено почти 134 га.

Лесоводы КЧР восстановили более 365 га леса, восстановление велось как естественным, так и искусственным образом. Специалистам в деле восстановления лесов активно помогают местные жители. Об этом рассказал глава республики.

"С 2019 года мы восстановили свыше 365 гектаров лесов, из которых почти 134 были восстановлены в этом году. Наши лесоводы провели работы как по искусственному лесовосстановлению, так и по содействию естественному лесовосстановлению"

– Рашид Темрезов

Также он отметил, что специалисты каждый год проводят агротехнический уход за лесами. Помимо этого, проводятся и противопожарные мероприятия, в частности, продолжает пополняться парк техники лесопожарной службы.

Напомним, что в конце августа в КЧР произошел крупный лесной пожар рядом с Домбаем, тогда огню удалось захватить более пяти гектаров Тебердинского заповедника.