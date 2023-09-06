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Тебердинский нацпарк потушили в КЧР

Тебердинский нацпарк потушили в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Крупный пожар удалось потушить спустя неделю в Тебердинском национальном парке. Его площадь превышала 5 га.

Огонь полностью побежден в Тебердинском национальном парке в Домбайском лесничестве, рассказали в МЧС по КЧР.

"Работы по тушению лесного пожара на площади 5,3 га завершены"

– представитель спасателей

Таким образом, пожар полностью потушен, передает "Интерфакс".

Напомним, лесной пожар начался 30 августа вечером. Изначально огонь захватил 0,2 га, затем пламя разошлось на 3,9 га. На какое-то время возгорание было локализовано, но затем площадь пожара снова выросла, уже окончательных до 5,3 га.

Лесные пожары: как спастись и как тушить?

Лесные пожары: как спастись и как тушить?

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