В Израиле заявили, что не ведут переговоров с Ираном

Израиль и Иран не ведут переговоров по урегулированию конфликта. Об этом рассказал министр обороны еврейского государства Кац.

Израиль не ведет никаких переговоров с Ираном по урегулированию обострившегося конфликта, заявил израильский глава Минобороны Исраэль Кац при посещении места падения иранской ракеты в районе города Герцлия. Его слова передал портал Ynet.

"Мы не ведем никаких переговоров, мы не допустим, чтобы гражданам Израиля был причинен вред"

- Исраэль Кац

Напомним, что ряд ближневосточных источников сообщил, что Иран обратился к трем арабским странам с просьбой выступить посредниками в конфликте с Израилем. Тегеран хочет, чтобы Катар, Оман и Саудовская Аравия попросили президента США Дональда Трампа надавить на еврейское государство.

Роль посредников в переговорах Израиля и США также готовы занять Россия и Турция.