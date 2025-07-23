В Израиле сообщили о недопустимости появления палестинского государства

Израиль не позволит создать отдельное палестинское государство. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Исраэль Кац, комментируя намерение президента Франции признать Палестину.
Он подчеркнул, что возможное появления палестинского государства угрожает безопасности Израиля.
"Мы не допустим создания палестинского образования, которое нанесет ущерб нашей безопасности, поставит под угрозу наше существование и нарушит наше историческое право на Землю Израиля. Мы все едины, чтобы предотвратить эту серьезную опасность"
– израильский министр
Он отметил, что заявление Макрона о планах признать палестинское государство – позор и капитуляция перед терроризмом, а также награда и поддержка убийц из ХАМАС, которые в октябре 2023 года совершили самую страшную резню еврейского народа со времен Холокоста.
"Вместо того чтобы поддержать Израиль в это трудное время, президент Франции работает над его ослаблением"
– глава Минобороны