В Израиле призвали евреев уехать из Нью-Йорка из-за нового мэра

Евреям лучше покинуть Нью-Йорк, сообщил израильский министр по делам диаспоры. Он отметил, что их жизнь ухудшится в связи с избранием мэром города сторонника ХАМАС.

Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли обратился к евреям с призывом покинуть Нью-Йорк после избрания нового мэра города.

На своих страницах в соцсетях он отметил, что Зохран Мамдани, исповедующий ислам, неоднократно высказывался в поддержку Палестины.

"Город, некогда символизировавший всеобщую свободу, передал ключи от него стороннику ХАМАС, человеку, чьи взгляды недалеки от взглядов фанатиков-джихадистов, уничтоживших три тысячи его жителей 25 лет назад. (...) Я призываю евреев Нью-Йорка задуматься о том, чтобы обрести свое новое место в Израиле"

– Амихай Чикли

Он подчеркнул, что Нью-Йорк после избрания Мамдани уже никогда не будет прежним, особенно для еврейской общины города.

Политик добавил, что этот американский город начал двигаться в бездну.

"Факел свободы в этом прекрасном городе погас" – израильский министр