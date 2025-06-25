Вестник Кавказа

В Израиле посчитали ущерб от ударов Ирана

Шекель
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
В Израиле обнародовали данные по ущербу от ударов Ирана.

Атаки Ирана нанесли ущерб Израилю на 10 млрд шекелей (около $3 млрд), сообщается в отчете Минфина и Налогового управления еврейского государства. 

"Это самое большое испытание из того, с чем мы когда-либо сталкивались. Такого масштаба разрушений еще не было в истории Израиля"

– глава Налогового управления Израиля Шай Ахаронович

Согласно информации властей Израиля, в сумму включен ущерб от попадания иранских ракет в здания, а также потери предпринимателей. 

Отметим, что в анализ налоговой службы не включены военные расходы, которые могут значительно увеличить общую сумму расходов Израиля. 

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