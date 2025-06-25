Red Wings хочет возобновить полеты в Израиль 2 июля

Полеты из России в Израиль намерена возобновить авиакомпания Red Wings. Первый рейс в Тель-Авив может отправиться в следующую среду.

Авиакомпания Red Wings намерена возобновить рейсы в израильский Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга со 2 июля, а из Минвод – с 3 июля, рассказала пресс-служба авиаперевозчика.

Уточняется, что купить билеты и узнать расписание рейсов можно на официальном сайте компании.

"Мы взаимодействуем с Росавиацией, авиационными властями Израиля и придерживаемся международных рекомендаций"

- Red Wings

Напомним, что Росавиация запретила полеты в Израиль в период с 1:00 до 7:00 мск. При осуществлении рейсов в дневное время, стоит учитывать рекомендации.